Путин: РФ будет совершенствовать все компоненты ядерных сил сдерживания

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия будет совершенствовать все компоненты своих ядерных сил сдерживания.
«Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы», - отметил Владимир Путин.
Путин заявил это в ходе проведения тренировки сил ядерного сдерживания. Он отметил, что Россия имеет достаточное количество ресурсов для этой задачи.
При этом президент отметил, что Россия не будет втягиваться в новую гонку вооружений.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил, что ядерное оружие сможет применяться для защиты Белоруссии.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»