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Путин: РФ будет совершенствовать все компоненты ядерных сил сдерживания

Владимир Путин подчеркнул, что ресурсов для этой задачи достаточно.
Тимур Шерзад 2024-10-29 15:55:29
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия будет совершенствовать все компоненты своих ядерных сил сдерживания. 

«Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы», - отметил Владимир Путин. 

Путин заявил это в ходе проведения тренировки сил ядерного сдерживания. Он отметил, что Россия имеет достаточное количество ресурсов для этой задачи. 

При этом президент отметил, что Россия не будет втягиваться в новую гонку вооружений.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил, что ядерное оружие сможет применяться для защиты Белоруссии.

#армия #ядерное оружие #Владимир Путин #Ядерное сдерживание #Совершенствование
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