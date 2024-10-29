Путин: РФ будет совершенствовать все компоненты ядерных сил сдерживания

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия будет совершенствовать все компоненты своих ядерных сил сдерживания.

«Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы», - отметил Владимир Путин.

Путин заявил это в ходе проведения тренировки сил ядерного сдерживания. Он отметил, что Россия имеет достаточное количество ресурсов для этой задачи.

При этом президент отметил, что Россия не будет втягиваться в новую гонку вооружений.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил, что ядерное оружие сможет применяться для защиты Белоруссии.