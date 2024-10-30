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Российский журналист пострадал на митинге в Тбилиси

Корреспондент игнорировал различные выходки оппозиционеров, а митингующие провоцировали мужчину. Они запрещали ему снимать, преследовали и оглушали сиреной.
Ирина Егорова 2024-10-30 01:01:07
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Оппозиционеры в Тбилиси активно пытаются провоцировать российских журналистов, которые работают на месте. Они выкрикивают антироссийские лозунги, преследуют корреспондентов, запрещают им снимать.

«Снимать ты не имеешь право без нашего разрешения. Я имею - я в своей стране. Сваливай», - говорит российскому журналисту женщина из толпы.

На кадрах видно, что мужчину окружила толпа митингующих, у одного из них громкоговоритель, через который раздается оглушительный вой сирены.

Репортер игнорирует провокаторов, однако они некоторое время его продолжают преследовать. Видно, что в какой-то момент корреспондент падает и держится за голову.

Полиция пресекает действия оппозиционеров и, организуя некий коридор, помогает журналисту пройти дальше и покинуть площадь на такси. 

Демонстрации из представителей организованной оппозиции проходят в Тбилиси ежедневно после состоявшихся парламентских выборов. Протестующие не согласны с их результатами. Грузинский президент Саломе Зурабишвили также отказалась признать итоги голосования.

#Выборы #Грузия #оппозиция #Тбилиси #журналисты
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