Китай отправил трех тайконавтов на свою космическую станцию

Три тайконавта на борту космического корабля «Шэньчжоу-19» отправились на орбитальную космическую станцию «Тяньгун».

Запуск состоялся 30 октября в 4.27 по местному времени (23.27 по мск), передает Центральное телевидение КНР.

Экипаж состоит из астронавтов Цай Сюйчжэ - он возглавляет миссию - Сун Линдуна и Ван Хаоцзэ. Для последних двух тайконавтов это первый полет в карьере. С этим полетом Ван Хаоцзэ станет третьей китаянкой, побывавшей в космосе.

Тайконавты пробудут на орбитальной станции примерно пол года - там они проведут научные и прикладные испытания и выйдут в открытый космос.

Напомним, в мае Китай провел успешный запуск ракеты «Чанчжэн-5 Y8» с зондом «Чанъэ-6». Он впервые в истории собрал образцы грунта с обратной стороны Луны. Спустя 53 дня зонд космический аппарат успешно приземлился и доставил лунный грунт на Землю. Капсула с бесценными для ученых образцами приземлилась на парашюте в специальной капсуле.