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Китайский зонд «Чанъэ-6» доставил на Землю 1935,3 г лунного грунта

Впервые в истории образцы грунта с обратной стороны Луны были доставлены на Землю в минувший вторник, 25 июня.
Ян Брацкий 2024-06-28 07:00:31
© Фото: Jin Liwang XinHua Global Look Press

Китайский космический зонд «Чанъэ-6» собрал 1935,3 грамма образцов грунта с обратной стороны Луны. Об этом заявила пресс-служба Государственного космического управления Китая.

На церемонии в Пекине они были переданы китайским исследовательским группам. Ученые из КНР уже обратились к своим зарубежным коллегам с приглашением принять участие в изучении лунных образцов.

В минувший вторник китайский космический аппарат «Чанъэ-6» успешно приземлился, впервые в истории доставив на Землю лунный грунт с обратной стороны спутника Земли. Капсула с бесценными для ученых образцами приземлилась на парашюте в специальной капсуле.

Миссия зонда длилась 53 дня. Его запустили 3 мая. Аппарат прилунился в районе Южного полюса, отобрал образцы грунта и взял обратный курс. По данным ученых, возраст доставленных на Землю образцов может составлять около четырех миллиардов лет.

#Китай #Наука #ученые #Луна #Чанъэ-6 #Образцы грунта
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