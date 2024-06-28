Китайский зонд «Чанъэ-6» доставил на Землю 1935,3 г лунного грунта

Китайский космический зонд «Чанъэ-6» собрал 1935,3 грамма образцов грунта с обратной стороны Луны. Об этом заявила пресс-служба Государственного космического управления Китая.
На церемонии в Пекине они были переданы китайским исследовательским группам. Ученые из КНР уже обратились к своим зарубежным коллегам с приглашением принять участие в изучении лунных образцов.
В минувший вторник китайский космический аппарат «Чанъэ-6» успешно приземлился, впервые в истории доставив на Землю лунный грунт с обратной стороны спутника Земли. Капсула с бесценными для ученых образцами приземлилась на парашюте в специальной капсуле.
Миссия зонда длилась 53 дня. Его запустили 3 мая. Аппарат прилунился в районе Южного полюса, отобрал образцы грунта и взял обратный курс. По данным ученых, возраст доставленных на Землю образцов может составлять около четырех миллиардов лет.
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