Китайский зонд «Чанъэ-6» доставил на Землю 1935,3 г лунного грунта

Китайский космический зонд «Чанъэ-6» собрал 1935,3 грамма образцов грунта с обратной стороны Луны. Об этом заявила пресс-служба Государственного космического управления Китая.

На церемонии в Пекине они были переданы китайским исследовательским группам. Ученые из КНР уже обратились к своим зарубежным коллегам с приглашением принять участие в изучении лунных образцов.

В минувший вторник китайский космический аппарат «Чанъэ-6» успешно приземлился, впервые в истории доставив на Землю лунный грунт с обратной стороны спутника Земли. Капсула с бесценными для ученых образцами приземлилась на парашюте в специальной капсуле.

Миссия зонда длилась 53 дня. Его запустили 3 мая. Аппарат прилунился в районе Южного полюса, отобрал образцы грунта и взял обратный курс. По данным ученых, возраст доставленных на Землю образцов может составлять около четырех миллиардов лет.