Трамп пообещал раскрыть «маленький секрет» после выборов

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп пообещал после выборов раскрыть «маленький секрет», передает New York Times (NYT). Выступая перед своими сторонниками, он анонсировал его с ухмылкой на лице, еще более интригуя своих слушателей.

«Наш маленький секрет имеет большое влияние. У нас с ним есть маленький секрет — мы расскажем вам, в чем он заключается, когда гонка закончится», - говорил экс-хозяин Белого дома.

Более всего такой интригой обеспокоены демократы, в штабе считают, что «секрет» может быть связан с уловками непризнания итогов выборов благодаря махинациям и давлению.

Речь идет о механизме, предусмотренном 12-й поправкой к Конституции США. Согласно ему, если ни один из кандидатов не наберет большинства голосов коллегии выборщиков, новый конгресс, который должен будет принести присягу 3 января, изберет президента и вице-президента, причем палата представителей — главу государства, а сенат — его напарника. Простое большинство членов палаты, 26 голосов делегаций штатов, назначает нового президента.

Также есть предположения, что Трамп имел в виду телемитинги с конгрессменами-республиканцами, отмечает издание.

Напомним, выборы президента США пройдут ровно через неделю, 5 ноября. От Республиканской партии за пост главы государства поборется Дональд Трамп. От демократов изначально должен был выдвигаться Джо Байден. Однако после провального выступления на дебатах в июне он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение своего однопартийца и действующего вице-президента Камалы Харрис. По данным онлайн-платформы Polymarket, шансы Трампа на победу увеличились до 50% после второго покушения у гольф-клуба во Флориде.