МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп пообещал раскрыть «маленький секрет» после выборов

Демократы опасаются, что речь идет об уловке, связанной с непризнанием результатов выборов в случае победы его конкурентки Камалы Харрис.
Ирина Егорова 2024-10-29 03:45:44
© Фото: Jen GolbeckKeystone Press Agency, Globallookpress

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп пообещал после выборов раскрыть «маленький секрет», передает New York Times (NYT). Выступая перед своими сторонниками, он анонсировал его с ухмылкой на лице, еще более интригуя своих слушателей.  

«Наш маленький секрет имеет большое влияние. У нас с ним есть маленький секрет — мы расскажем вам, в чем он заключается, когда гонка закончится», - говорил экс-хозяин Белого дома.

Более всего такой интригой обеспокоены демократы, в штабе считают, что «секрет» может быть связан с уловками непризнания итогов выборов благодаря махинациям и давлению.

Речь идет о механизме, предусмотренном 12-й поправкой к Конституции США. Согласно ему, если ни один из кандидатов не наберет большинства голосов коллегии выборщиков, новый конгресс, который должен будет принести присягу 3 января, изберет президента и вице-президента, причем палата представителей — главу государства, а сенат — его напарника. Простое большинство членов палаты, 26 голосов делегаций штатов, назначает нового президента.

Также есть предположения, что Трамп имел в виду телемитинги с конгрессменами-республиканцами, отмечает издание.

Напомним, выборы президента США пройдут ровно через неделю, 5 ноября. От Республиканской партии за пост главы государства поборется Дональд Трамп. От демократов изначально должен был выдвигаться Джо Байден. Однако после провального выступления на дебатах в июне он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение своего однопартийца и действующего вице-президента Камалы Харрис.  По данным онлайн-платформы Polymarket, шансы Трампа на победу увеличились до 50% после второго покушения  у гольф-клуба во Флориде.

#сша #Выборы #Дональд Трамп #Камала Харрис #секрет
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 