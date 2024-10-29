Дрейфовавшего в Охотском море туриста выписали из больницы

Выжившего после 67-дневного дрейфа в Охотском море Михаила Пичугина выписали из Магаданской областной больницы. Он проходил там лечение, реабилитацию и восстанавливался после опасного путешествия. Далее мужчина отправится в аэропорт и улетит в Улан-Удэ. Билеты до дома оплатили власти Магаданской области.

«Как мне доложил главный врач МОБ, в эти минуты Михаил готовится выезжать в аэропорт», - написал министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области Александр Витько.

Несколько дней Пичугин находился в реанимации, а потом проходил лечение в отделении гастроэнтерологии. Он получал необходимое питание для набора массы, включая внутривенные инъекции витаминов.

В больницу обессиленного и истощенного Пичугина доставили моряки с рыболовного судна «Ангел». Они же и обнаружили лодку катамаранного типа в водах Охотского моря. Пичугин кричал о помощи, на борту также были тела его родственников, брата Михаила Сергея и его несовершеннолетнего сына Ильи. Пичугин провел в море 67 дней, при этом запас еды у него был только на две недели. Он собирал дождевую воду, спал в мокром спальнике. Пичугин потерял 50 килограммов.

Свое путешествие Михаил Пичугин, Сергей и Илья начали 9 августа, туристы планировали достичь Шантарских островов и посмотреть на китов. На лодке они проплыли с мыса Перовского в Хабаровском крае до Москальво на Сахалине, после чего перестали выходить на связь. Поиски были организованы силами трех регионов, но результатов не принесли.