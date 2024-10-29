Минобороны Литвы анонсировало многонациональные учения НАТО

Более 3,5 тысяч военнослужащих из 13 стран примут участие в первых полномасштабных учениях многонациональной бригады НАТО в Латвии. Мероприятия намечены на первую половину ноября, сообщили в латвийском минобороны. Учения пройдут в регионах Видземе и Земгале.

«Более 3 500 солдат союзников примут участие в учениях "Решительный воин-2024", проводимых многонациональной дивизией НАТО "Север", в ходе которых продемонстрируют способность бригады проводить операции, интегрируя все подчиненные и вспомогательные подразделения», - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас под знаменами многонациональной бригады находятся военнослужащие из Албании, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Польши, Северной Македонии, Словакии, Словении, Черногории и Чехии.

Ранее главы минобороны стран НАТО пришли к выводу о необходимости пересмотра политики альянса в отношении России. Речь об Основополагающем акте Россия-НАТО. Новый документ рассчитывают принять к очередному саммиту блока летом 2025 года. Сейчас руководство Североатлантического альянса собирает мнения стран-участниц. Многие из них осторожны в своих высказываниях из опасений, что Москва отреагирует на агрессивную риторику Запада.

Россия неоднократно заявляла, что не заинтересована в конфликте с НАТО и не представляет угрозы для стран-участниц альянса. Тем не менее, учения блока у границ России вызывают беспокойство Кремля.