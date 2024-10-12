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Politico: в НАТО планируют пересмотреть стратегию в отношении России

На следующей неделе пройдет первая встреча министров обороны стран НАТО, в рамках которой будет обсуждаться пересмотр отношений с Москвой.
Елизавета Кондрикова 2024-10-12 10:08:01
© Фото: Marcus Brandt, dpa, Globallookpress

Главы Минобороны стран НАТО намерены пересмотреть политику альянса в отношении России, в ходе дебатов будет рассмотрен Основополагающий акт Россия-НАТО, пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Обсуждение новой политики пройдет на первой встрече министров на следующей неделе.

«Пришло время разработать новую стратегию с учетом конкретных позиций союзников», - говорится в сообщении СМИ.

По данным источника издания, на данный момент еще нет проекта будущей стратегии, пишет «360». Тем не менее в блоке признают необходимость «чего-то нового» взамен Акта 1997 года. Предварительно, новый документ будет подготовлен к саммиту НАТО в июне 2025 года.

Уточняется, что альянс находится на этапе сбора мнений стран-участниц. Некоторые государства обеспокоены возможной реакцией Москвы и опасаются, что слишком агрессивная новая стратегия может послать России дестабилизирующий сигнал.  

Ранее в МИД России прокомментировали взаимоотношения между Москвой и блоком, отметив, что на данном этапе снижение напряженности между сторонами не происходит. В ведомстве подчеркнули, что в НАТО считают Россию «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности» и готовятся к столкновению с нашей страной.

#Минобороны #Россия #НАТО #сша #новая стратегия
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