Песков заявил, что учения ядерных сил НАТО нагнетают напряженность

Учения ядерных сил НАТО на фоне украинского конфликта ведут только к нагнетанию напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос об отношении Москвы к этим учениям.

Страны НАТО в понедельник, 14 октября, начинают ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon («Стойкий полдень»). В них будут участвовать 2 000 военнослужащих из 13 стран альянса и до 60 военных самолетов. Учения продлятся до 30 октября.

Песков сказал, что «в условиях горячей войны, которая ведется в рамках украинского конфликта», подобные учения не ведут ни к чему, кроме как к дальнейшему нагнетанию напряженности, сообщает РИА Новости.

Россия в отличие от НАТО никому не угрожает, но сделает все для обеспечения своей безопасности, добавил пресс-секретарь главы государства.

В Кремле ответили на слова Джо Байдена о готовности к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по сокращению ядерного потенциала. Пресс-секретарь президента отметил, что ядерные державы косвенно и прямо вовлечены в украинский конфликт, поэтому невозможно обсуждать ядерную безопасность всех остальных аспектов.