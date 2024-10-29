Харрис чуть не травмировалась из-за попытки потрогать кремний на заводе

Кандидата в президенты США Камалу Харрис попросили «держать руки при себе» после того, как она чуть не коснулась острого куска кремния на заводе полупроводников Hemlock Semiconductors в штате Мичиган, передает New York Post.

«Вице-президенту Камале Харрис было сказано держать руки при себе во время экскурсии по заводу по производству полупроводников в Мичигане», - пишет издание.

Отмечается, что рабочий предприятия одернул ее. Объяснил он это тем, что она могла получить серьезную травму, потому что материал очень острый.

Некоторые уже успели высмеять вице-президента США, сравнив ее с любопытным ребенком. Трамп также не прошел мимо, заявив, что такое поведение демонстрирует «полную беспомощность».