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Харрис чуть не травмировалась из-за попытки потрогать кремний на заводе

В соцсетях вице-президента США сравнивают с любопытным ребенком.
Карина Тазетдинова 2024-10-29 10:02:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Кандидата в президенты США Камалу Харрис попросили «держать руки при себе» после того, как она чуть не коснулась острого куска кремния на заводе полупроводников Hemlock Semiconductors в штате Мичиган, передает New York Post.

«Вице-президенту Камале Харрис было сказано держать руки при себе во время экскурсии по заводу по производству полупроводников в Мичигане», - пишет издание.

Отмечается, что рабочий предприятия одернул ее. Объяснил он это тем, что она могла получить серьезную травму, потому что материал очень острый.

Некоторые уже успели высмеять вице-президента США, сравнив ее с любопытным ребенком. Трамп также не прошел мимо, заявив, что такое поведение демонстрирует «полную беспомощность».

#сша #харрис #Мичиган #кремний #Hemlock Semiconductors
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