NPR: 200 тысяч человек отписались от WP из-за нейтралитета на выборах

Более 200 тысяч человек отменили свои цифровые подписки газеты Washington Post после заявления редакции о том, что она не поддержит ни одного кандидата на президентских выборах в ноябре. Об этом сообщает радиостанция NPR.

Эта цифра составляет около 8% от платного тиража газеты в 2,5 миллиона подписчиков. Кроме того, издание покинули несколько известных авторов.

Газета The Washington Post, которая с 1988 года неизменно поддерживала демократов в борьбе за пост президента США, впервые за 36 лет отказалась вставать на сторону определенного кандидата на выборах в президенты США.

Совет редакции и в этот раз собирался поддержать Камалу Харрис. Но владелец газеты Джефф Безос принял решение сохранять нейтралитет, а также поручил газете привлечь консервативные мнения, нацеленные на более широкую идеологическую аудиторию.

Газета Los Angeles Times, которая на протяжении почти двух десятилетий поддерживала кандидатов от Демократической партии, в этом году тоже не будет поддерживать ни одного из кандидатов.