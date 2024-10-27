Битва на развилке: как парламентские выборы решат судьбу Грузии

Первый выходной после рабочей недели не стал поводом для грузинских избирателей подольше поспать. Очереди около участков для голосования на парламентских выборах образовались еще до их открытия. Хотя давно было известно, что выборы признают состоявшимися при любой явке. Но многие жители уверены, что в ситуации, когда страна вынуждена выбирать, по какому пути идти дальше, решающим может оказаться каждый голос. Люди охотно шли на участки, чтобы поставить галочку у названия партии, которой доверяют.

«На сегодняшний день вопрос стоит так - мы выбираем: Европу или Россию», - рассказала жительница Тбилиси Ната Микеладзе.

Споры по этому вопросу в Грузии как правило доводят до конфликтов. Поэтому не удивительно, что на некоторых участках в процесс пришлось вмешиваться полиции. Ближе к обеду стала приходить информация о беспорядках. Сторонники «Грузинской мечты» и оппозиционеры устроили массовую драку. Разборки устроили и на участке в городе Зугдиди.

Сотни участков по всей Грузии и за ее пределами. Рекордное число международных наблюдателей. В основном - из стран ЕС. С российскими журналистами они не общаются.

На выборах внедрили новый способ борьбы с «вбросами» бюллетеней. На большинстве участков, чтобы избежать фальсификаций покажут следы невидимой жидкости. В городских высокотехнологичных участках такая система полностью себя оправдала. А вот там, где голосовали по старинке, используя привычные урны для бюллетеней - таких точек было меньшинство - без скандалов не обошлось. В городе Марнеули на границе с Азербайджаном посетитель подошел к урне с целой стопкой листов.

Голосование формирует парламент 11-го созыва, где 150 депутатов поделят места. За них боролись 18 партий. Но основная конкуренция - между правящей в последние годы «Грузинской мечтой» и четырьмя оппозиционными, которые поддерживают западные ценности и финансируются Западом. Новый парламент выдвинет кандидатуру премьер-министра. По грузинским законам он первое лицо государства. До выборов им был Ираклий Кобахидзе, чье правительство отклоняло законы, которые считало вредными для Грузии. И приводило из-за этого Запад в бешенство. И, возможно, сделает это еще не раз, если «Грузинская мечта» после окончательного подсчета голосов и объявления результатов сохранит свое лидерство. А вот оппозиционные партии объединяет одна цель и западные деньги, которые они получают, уходят далеко не на процветание Грузии.

«Я не говорю, что прямо война начнется, но они будут нагнетать ситуацию с Россией. Вот это обязательно. Четыре оппозиционные партии, которые объединятся потом в одно целое, они все будут делать для того, чтобы разозлить Россию, вывести из строя все и заставить сделать такое, что для России неприемлемо, тем более для нас», - заявил председатель партии «Солидарность во имя мира» Михаил Жгенти.

На выборы граждане Грузии пошли после волны митингов. За неделю до голосования людей на площади Свободы собрали представители оппозиционных партий и блоков. Участники многотысячного марша держали флаги Грузии, Евросоюза, Украины. А Европа и США, естественно, преподносили этот митинг как «общее волеизъявление» граждан Грузии, не согласных с политикой правящей партии.

Все началось 21 год назад. В 2003 году здесь произошла «Революция роз». Первая «Цветная» революция. После выборов Саакашвили не принял свое поражение. Его поддержал Запад - и начались беспорядки. С тех пор протесты в Грузии стали традицией для уступающих позиции прозападных представителей. Порядок действий, места для протестов, роль митингующих - как заученная наизусть инструкция. В минувшем апреле, пока правительство рассматривало закон о «прозрачности иностранного влияния» - в Евросоюзе его тут же сравнили с российским законом об иноагентах - прозападные активисты собрали сторонников в центре Тбилиси.

По почерку эти митинги напоминают то, что происходило на Майдане в Киеве. Провокации в адрес правоохранителей, раздача хачапури - тут же вспоминается Нуланд с печеньками в центре украинской столицы. А с трибун выступали министры иностранных дел Прибалтийских стран и, неожиданно, Исландии, специально прилетевшие в Тбилиси. Десять лет назад на Майдане это делали американские сенаторы и европейские политики.

И так же, как в Верховной Раде Украины, в парламенте Грузии завязывались драки. Провокаторы - прозападные оппозиционеры - во всем обвиняли Россию

«После того, как американцы сюда вошли, первое, что сделали, они оккупировали Министерство образования и СМИ, посадили на иглу грантов. Это два мощных инструмента влияния на подсознание. А потом грантовые финансировали свои НКО и прямо выращивали свою "пятую колонну". А потом эти люди все уже проникли в органы, в государство. За 30 лет они проникли в органы прокуратуры и полиции, Министерства обороны и даже в спецслужбы, проникли в местные органы. И вот у них есть потенциал саботажа», - заявил политолог, член парламента Грузии (2008-2012гг) Джонди Багатурия.

Параллельно Запад пытается «перекрыть кислород» несговорчивому правительству Грузии. После принятия закона об иноагентах и запрета пропаганды ЛГБТ*, Брюссель прекратил переговоры с Тбилиси, заблокировал запланированные денежные перечисления, а Вашингтон внезапно отменил встречу Кобахидзе и Байдена. Теперь граждан Грузии, чья жизнь связана с Европой, пугают ужесточением визового режима и даже запретами на въезд.

«Им удалось отравить людей, кого-то деньгами, кого-то пропагандой, кого-то запугали. Бывшая власть, режим Саакашвили, имеет очень много компроматов на большое количество людей, они их пугают до сих пор», - заявил международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия.

Примечательно, что правящая партия изначально поддерживала евроинтеграцию и сейчас от нее не отказалась, пытаясь донести свою позицию до Брюсселя. Но правила, условия и традиции, которые вдруг стал навязывать Запад, заставили резко затормозить процесс.

Граждане Грузии много лет жили тем, что скоро станут частью Евросоюза. Поэтому флаги организации на зданиях, на стенах, балконах - это уже обычная картина в грузинских городах. Но теперь понятие «евроинтеграция» приобрело иное значение. Речь уже не идет о процветающей Грузии, подъеме экономики. Европа практически прямым текстом заявляет, что Грузия это площадка для противостояния России.

На днях основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили рассказал о том, что в планах Европы и США сделать из Грузии «второй фронт» - вслед за Украиной - в конфликте России и НАТО. В интервью местному телеканалу «Имеди» Иванишвили рассказал о недавнем разговоре с бывшим премьером Ираклием Гарибашвили. И, якобы, тот рассказал о предложении со стороны западных партнеров несколько дней «повоевать с Россией».

«С ним вел разговор высокопоставленный чиновник одной из западных стран. Ираклий спросил: "Да, но как вы представляете, сколько дней мы сможем воевать с Россией? Сколько дней продержимся?". Ему ответили — три-четыре дня. Он сказал: "И ради этих трех-четырех дней вы нас уничтожаете?" Ему ответили: "Так вас 3–4 миллиона. За три-четыре дня всех ведь не убьют. Потом можете начать партизанское движение в лесу. Мы вам поможем и будете воевать оттуда"», - рассказал Иванишвили.

И наверняка о намерениях Запада сделать из Грузии полигон знает президент Зурабишвили. Во всяком случае, она часто летала в Европу и Вашингтон без уведомления парламента и правительства - что противоречит законам Грузии.

Грузинские политологи считают, что после поражения оппозиции ее лидер, президент Саломе Зурабишвили, будет продолжать собирать недовольных в президентском дворце, чтобы планировать дальнейшие провокации, так выгодные Западу. Срок Зурабишвили заканчивается через несколько месяцев. И вряд ли она успеет как-то изменить политическую обстановку в стране. А вот дестабилизировать ее и поддерживать протесты, перерастающие в беспорядки ей по силам.

И на этом фоне прошли выборы в Грузии. Как только начали приходить данные первых экзитполлов, ситуация начала развиваться по сценарию 2003-го года. Прозападная президент Зурабишвили сразу стала писать о победе оппозиции. Официальные же источники отдавали победу правящей партии. Сторонники «Грузинской мечты», как только узнали, что соперники их уже не догонят, собрались поздно вечером у офиса партии. Над Тбилиси гремел салют.

А потом в честь победы - а к тому моменту уже было подсчитано 70 процентов голосов - автолюбители проехали колонной по проспекту Руславели, где обычно оппозиционеры собираются на митинги протеста.

В то же время оппозиция - праздновала свою победу. У здания правительства был замечен украинский политик Алексей Гончаренко**, известный своими провокациями в адрес России. В Грузию он приехал как наблюдатель. И тут стоит напомнить, что в 2003-ем беспорядки начались именно с заявлений наблюдателей.

Когда начали приходить результаты из ЦИК, оппозиционные партии заявили, что не признают итогов голосования. Настроение оппозиционерам омрачила и реакция из Европы, откуда обычно они ждут поддержки. Премьер Венгрии Виктор Орбан, как только стали поступать первые результаты подсчета голосов, в соцсети поздравил победителей, чью политику разделяет.

«Поздравляю премьер-министра Кобахидзе и партию "Грузинская мечта" с ошеломляющей победой на сегодняшних парламентских выборах. Народ Грузии знает, что лучше для его страны, и сегодня заставил услышать свой голос!», - написал Орбан.

Окончательные итоги выборов в Грузии официально объявят только в конце ноября. А пока улицы Тбилиси под усиленным контролем правоохранителей. По городу дежурят полицейские, так как оппозиция может устроить провокацию в любое время в любом месте. Патрулируют центральные улицы, спальные районы. Пристальное внимание - к Площади Свободы, где так любят собираться протестующие.

Наверняка оппозиционеры после проигрыша не успокоятся. И будут стараться, если не свергнуть правительство, способное на переговоры с Россией, то всячески ему навредить. Поддержка от молодежи, которая живет с оглядкой на Европу и Америку, и уже не разговаривает по-русски, а также украинских и российских релокантов, мечтающих услужить Западу - гарантирована.

Признать свое поражение оппозиции не позволят западные покровители. Партии, проигравшие на выборах, уже анонсировали массовые протесты. Время и место не называют. Возможно, именно сейчас советуются с хозяевами, рассчитывают силы. А это значит в Грузии снова возможен знакомый сценарий. Разве что название революции придумают новое...

*ЛГБТ - движение запрещено в РФ и признано экстремистским

** физическое лицо, внесено в РФ в перечень террористов и экстремистов