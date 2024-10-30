Эксперт не исключила, что Трамп и Харрис будут судиться после выборов

После президентских выборов в США может серьезно обостриться политический кризис, если один из кандидатов откажется признавать итоги голосования. Об этом «Звезде» рассказала старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская.

«Вероятность того, что Дональд Трамп может не признать итоги президентских выборов, достаточно высока. Это грозит обернуться массовыми протестами, к которым уже готовится администрация Белого дома. Ожидается огромное количество судебных исков. Есть сообщения, что Трамп в этот раз подготовился намного лучше. На него работает целая команда юристов, которые готовятся оспаривать итоги выборов во всех инстанциях», - рассказала Богуславская.

В случае политического скандала основой урон получит не только проигравший кандидат, но и избирательная система США в целом. Легитимность победителя будет признаваться только частью общества, что ведет к его расколу, уточнила эксперт.

«В 2024 году мы можем получить раздражение избирателей, у которых "украли" выборы. Оно будет нарастать, мы получим более сложную ситуацию, чем та, которая была в 2000 году. Можно сказать, что, если ситуация будет складываться таким образом, многие ожидают обострения политического кризиса в США», - констатировала Богуславская.

Грядущие выборы будут соревновательными, однозначного лидера в них нет, заверила она. На это указывают данные социологических опросов.

«Возможно, на уровне отдельных штатов ситуацию будут решать незначительное количество выборщиков. Сейчас наблюдатели следят не за опросами избирателей, а за отдельными штатами. Не исключено, что повторится ситуация 2000 года во Флориде, когда шел пересчет голосов и только решением Верховного суда он был остановлен», - допустила старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ.

Напомним, выборы президента США пройдут через неделю, 5 ноября. От Республиканской партии за пост главы государства поборется Дональд Трамп. От демократов - Камала Харрис, занимающая сейчас пост вице-президента США.