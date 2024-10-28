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NYT: 45% населения США не верят в эффективность демократии

Кроме того, 62% ответили, что правительство в основном работает на себя и элиту, а не на общее благо.
Владимир Рубанов 2024-10-28 03:20:55
© Фото: CNP AdMedia Global Look Press

Почти половина жителей Соединенных Штатов Америки убеждены, что демократия не служит их интересам. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Сиенским колледжем, пишет The New York Times.

Почти половина респондентов выразили скептицизм по поводу эффективности американского эксперимента в области самоуправления. 45% опрошенных ответили, что демократия в стране плохо представляет интересы обычных людей.

Более того, три четверти граждан США выражают обеспокоенность по поводу того, что демократические ценности находятся под угрозой. Большинство респондентов отметили проблему коррупции в стране.

62% опрошенных полагают, что деятельность правительства направлена преимущественно на удовлетворение интересов правящей верхушки, а не на улучшение жизни общества в целом.

Газета отмечает, что снижение уровня доверия к демократии связано с недавними событиями в США, такими как беспорядки, скандалы вокруг президентских выборов 2020 года и уголовное преследование бывшего президента и кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

Ранее Трамп заявил, что кандидат в президенты США Камала Харрис является угрозой демократии в стране.

#Общество #сша #политика #Дональд Трамп #Демократия #власть #опрос
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