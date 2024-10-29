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Опубликованы кадры пуска ракет на тренировке ядерных сил

В ходе тренировки отрабатывалось нанесение массированного ядерного удара.
2024-10-29 17:33:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны РФ показало кадры с тренировки стратегических сил ядерного сдерживания. Как сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов, в рамках мероприятий ВС РФ отработали массированный ядерный удар по противнику.

Тренировка стратегических сил ядерного сдерживания проведена под руководством Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина. В ее ходе состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.

Участие приняли ракетные комплексы «Ярс», ракетные подлодки стратегического назначения «Новомосковск» и «Князь Олег» с баллистическими ракетами «Синева» и «Булава» на бортах, а также ракетоносцы дальней авиации Ту-95МС.

Тренировка включила в себя пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке. Из Баренцева моря с подлодки «Новомосковск» и Охотского моря с подлодки «Князь Олег» выполнены пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава». Также состоялся пуск ракет воздушного базирования с Ту-95МС.

Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной РФ. Вместе с тем был проверен уровень подготовки органов военного управления. В Минобороны добавили, что все задачи тренировки были выполнены.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #ядерные силы #МО РФ #тренировка
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