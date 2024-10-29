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Политолог объяснил суть разногласий между Дудой и Сикорским

Он заключил, что скорее всего министр иностранных дел Польши добьется закрытия генконсульства, так как именно его партия сейчас находится у власти.
Елизавета Кондрикова 2024-10-29 17:17:54
© Фото: Friedemann Kohler, dpa Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Отсутствие согласия между президентом Польши Анджеем Дудой и главой МИД страны Радославом Сикорским по поводу закрытия российского генконсульства в Познани связано с тем, что они относятся к разным политическим силам, заявил в беседе со «Звездой» политолог Юрий Светов. По его словам, Дуда занял более аккуратную позицию в отношении Украины и отношений с Россией из-за приближения окончания его президентского срока.

«Объединяет их, конечно, русофобия, но Сикорский - безудержный русофоб, готовый воевать с Россией. Дуда - более сдержанный, вдобавок у Дуды заканчивается срок его президентства, ему надо думать о будущем», - заявил эксперт.

По его словам, Сикорский видит в нашем диппредставительстве «гнездо диверсий» против Польши и источник негативного влияния на общество страны.

«Искреннее желание Польши создать железный занавес - они и на границе строят такого рода укрепления... Им хочется воздвигнуть информационный и даже ментальный забор, чтобы поляки даже не знали о существовании России, кроме того, что есть враг за стеной, к войне с которым надо готовиться», - пояснил политолог.

Он заключил, что скорее всего министр иностранных дел Польши добьется закрытия генконсульства, так как именно его партия сейчас находится у власти. В ответ будет закрыто польское диппредставительство в Санкт-Петербурге. В этом специалист увидел разрыв еще одной ниточки, которая связывала наши страны.

Напомним, Сикорский объявил о своем решении по генеральному консульству 22 октября. В ответ Дуда поставил под сомнение подобный шаг, заявив, что в этом нет никакой необходимости, а решение министра назвал элементом предвыборной кампании.

#Польша #Анджей Дуда #Познань #Генконсульство РФ #наш эксклюзив #радослав сикорский
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