Дуда поставил под сомнение решение закрыть генконсульство России

Президент Польши Анджей Дуда поставил под сомнение решение главы Министерства иностранных дел страны Радослава Сикорского закрыть генконсульство РФ в Познани. Об этом сообщает польское Radio Zet со ссылкой на интервью с Анджеем Дудой.

По словам польского лидера, несмотря на то, что Варшава находится в «очевидном» политическом конфликте с Москвой, некоторые дипломатические отношения до сих пор сохраняются.

«Несмотря на то что мы находимся в очевидном политическом конфликте с Россией, базовый уровень дипломатических отношений до сих пор сохраняется», - сказал он в эфире радиостанции.

По мнению Дуды, решение закрыть генконсульство России могло быть элементом предвыборной кампании Сикорского и в этом не было никакой необходимости.

Глава польского Министерства иностранных дел Радослав Сикорский заявил о решении закрыть генконсульство России в Познани 22 октября. После чего официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала польских дипломатов готовиться к ответу РФ после решения Варшавы, что страну должны покинуть 10 работников российского генконсульства.