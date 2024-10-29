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Дуда поставил под сомнение решение закрыть генконсульство России

Несмотря на политический конфликт между Польшей и Россией, базовый уровень дипломатических отношений до сих пор сохраняется.
Виктория Бокий 2024-10-29 12:10:59
© Фото: SOPA Images Keystone Press Agency Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда поставил под сомнение решение главы Министерства иностранных дел страны Радослава Сикорского закрыть генконсульство РФ в Познани. Об этом сообщает польское Radio Zet со ссылкой на интервью с Анджеем Дудой.

По словам польского лидера, несмотря на то, что Варшава находится в «очевидном» политическом конфликте с Москвой, некоторые дипломатические отношения до сих пор сохраняются.

«Несмотря на то что мы находимся в очевидном политическом конфликте с Россией, базовый уровень дипломатических отношений до сих пор сохраняется», - сказал он в эфире радиостанции.

По мнению Дуды, решение закрыть генконсульство России могло быть элементом предвыборной кампании Сикорского и в этом не было никакой необходимости.

Глава польского Министерства иностранных дел Радослав Сикорский заявил о решении закрыть генконсульство России в Познани 22 октября. После чего официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала польских дипломатов готовиться к ответу РФ после решения Варшавы, что страну должны покинуть 10 работников российского генконсульства.

#Польша #Анджей Дуда #Варшава #Генконсульство РФ #мид польши #радослав сикорский
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