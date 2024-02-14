Путин поручил существенно повысить зарплаты медиков

Российских медиков с 1 апреля ждет существенное повышение зарплаты, особые меры поддержки коснутся медиков в провинции - в малых городах и сельской местности. Об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий.

Во-первых, Путин предложил с 1 апреля увеличить на 50% оклады всех российских медиков.

Во-вторых, глава государства поручил правительству подготовить документы о введении дополнительных выплат медикам в небольших населенных пунктах.

Так, в городах с населением от 50 тысяч до 100 тысяч человек новые стимулирующие выплаты врачам составят 29 000 руб., среднему медперсоналу - 13 000 руб. В малых городах и поселках (с численностью менее 50 000 человек) врачам добавят по 50 000 рублей ежемесячно, медперсоналу - по 30 000 руб.

Путин напомнил, что в 2023 году в стране удалось ввести ежемесячные выплаты для медработников первичного звена, теперь нужно особенно поддержать систему здравоохранения в малых городах, в районных центрах и селах, а также врачей-специалистов в районных и участковых больницах.