Путин поручил направлять на зарплаты врачам средства, полученные от ОМС

Полученные через систему обязательного медицинского средства будут в первую очередь направлены на зарплаты медицинским работникам. Об этом свидетельствует поручение президента России Владимира Путина по итогам пленарного заседания Форума будущих технологий и встречи с учеными. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

На зарплаты врачам будет выделяться та часть средств, которая образовалась от выравнивания тарифов на оплату медицинской помощи, пишет «360». Отдельно президент отметил важность поддержи врачей в сельской местности.

Также по поручению Путина будет проведен мониторинг обеспечения медицинскими кадрами организаций первичного звена здравоохранения, по итогу анализа власти регионов представят доклады. Сделать это необходимо не позднее 1 мая, далее подобная работа должна проводиться раз в квартал.

Напомним, ранее глава государства поручил на 50% повысить зарплаты медработников с 1 апреля, а также разработать специальные меры поддержки для медиков в провинции - в малых городах и в сельской местности.