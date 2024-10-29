Шойгу и президент ОАЭ обсудили проекты в области мирного атома

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в ходе своей поездки в ОАЭ обсудил с президентом страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном создание транспортных коридоров, а также сотрудничество в области ядерного топливного цикла и использования мирного атома. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

«По предварительным расчетам, после запуска МТК "Север-Юг" срок доставки грузов от Балтики до Индийского океана существенно сократится, составив 14 суток, что по стоимости будет гораздо более выгодно, чем по другим альтернативным маршрутам», - прокомментировал Шойгу.

Он также сообщил, что Москва готова расширять сотрудничество с Абу-Даби в области ядерного топлива, взаимодействие в этой сфере секретарь назвал «успешным».

Уточняется, что отдельно стороны затронули обстановку в Сирии, Ливии и на Ближнем Востоке. Шойгу также поблагодарил эмиратскую сторону за посредничество в вопросе обмена военнопленными с Украиной.

Напомним, рабочая поездка секретаря Совбеза в Абу-Даби состоялась 28-29 октября. Ранее стало известно, что встреча с президентом страны прошла в теплой и дружеской обстановке и в атмосфере взаимного доверия, характерного для текущего уровня отношений между странами.