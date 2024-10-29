МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шойгу и президент ОАЭ обсудили проекты в области мирного атома

Отдельно стороны затронули вопросы региональной безопасности и обсудили обстановку в Сирии, Ливии и на Ближнем Востоке.
Елизавета Кондрикова 2024-10-29 16:05:36
© Фото: Пресс-служба аппарата СБ России

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в ходе своей поездки в ОАЭ обсудил с президентом страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном создание транспортных коридоров, а также сотрудничество в области ядерного топливного цикла и использования мирного атома. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

«По предварительным расчетам, после запуска МТК "Север-Юг" срок доставки грузов от Балтики до Индийского океана существенно сократится, составив 14 суток, что по стоимости будет гораздо более выгодно, чем по другим альтернативным маршрутам», - прокомментировал Шойгу.

Он также сообщил, что Москва готова расширять сотрудничество с Абу-Даби в области ядерного топлива, взаимодействие в этой сфере секретарь назвал «успешным».

Уточняется, что отдельно стороны затронули обстановку в Сирии, Ливии и на Ближнем Востоке. Шойгу также поблагодарил эмиратскую сторону за посредничество в вопросе обмена военнопленными с Украиной.

Напомним, рабочая поездка секретаря Совбеза в Абу-Даби состоялась 28-29 октября. Ранее стало известно, что встреча с президентом страны прошла в теплой и дружеской обстановке и в атмосфере взаимного доверия, характерного для текущего уровня отношений между странами.

#в стране и мире #Сергей Шойгу #оаэ #Абу-Даби #Совбез РФ #мирный атом #президент оаэ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 