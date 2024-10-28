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Шойгу встретился с президентом ОАЭ в Абу-Даби

В ходе встречи стороны подробно обсудили двусторонние проекты, украинскую проблематику, а также вопросы международной и региональной безопасности.
Ян Брацкий 2024-10-28 21:25:13
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Keystone Press Agency, Global Look Press

Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу встретился с президентом ОАЭ в Абу-Даби Шейхом Мохаммедом Бин Заид Аль Нахайяном. 

В ходе встречи стороны обсудили итоги государственного визита Нахаяйна в Россию и реализацию достигнутых в ходе поездки договоренностей. Шойгу отметил важность этого визита для дальнейшего развития двусторонних отношений между Россией и ОАЭ.

«Хочу особо подчеркнуть, что наряду со знаковым визитом президента России Путина в ОАЭ в декабре прошлого года, приезд главы Эмиратского Государства в Российскую Федерацию создал надежную основу для дальнейшего поступательного развития отношений между нашими странами», - отметил Шойгу.

Также Секретарь Совбеза России отметил личный и доверительный характер диалога двух лидеров. По его мнению, это является прочным фундаментом российско-эмиратских связей на долгие годы вперед.

Стороны обсудили дальнейшее развитие двустороннего взаимодействия, не обошли стороной проблематику украинского конфликта, уделили некоторое время обсуждению вопросов международной и региональной безопасности.

Встреча прошла в теплой и дружеской обстановке и в атмосфере взаимного доверия, характерного для текущего уровня отношений между странами.

#Шойгу #оаэ #Абу-Даби #Визит #Совбез РФ #Мохаммед Бин Заид Аль Нахайян
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