Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу встретился с президентом ОАЭ в Абу-Даби Шейхом Мохаммедом Бин Заид Аль Нахайяном.

В ходе встречи стороны обсудили итоги государственного визита Нахаяйна в Россию и реализацию достигнутых в ходе поездки договоренностей. Шойгу отметил важность этого визита для дальнейшего развития двусторонних отношений между Россией и ОАЭ.

«Хочу особо подчеркнуть, что наряду со знаковым визитом президента России Путина в ОАЭ в декабре прошлого года, приезд главы Эмиратского Государства в Российскую Федерацию создал надежную основу для дальнейшего поступательного развития отношений между нашими странами», - отметил Шойгу.

Также Секретарь Совбеза России отметил личный и доверительный характер диалога двух лидеров. По его мнению, это является прочным фундаментом российско-эмиратских связей на долгие годы вперед.

Стороны обсудили дальнейшее развитие двустороннего взаимодействия, не обошли стороной проблематику украинского конфликта, уделили некоторое время обсуждению вопросов международной и региональной безопасности.

Встреча прошла в теплой и дружеской обстановке и в атмосфере взаимного доверия, характерного для текущего уровня отношений между странами.