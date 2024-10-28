Шойгу прибыл в ОАЭ, где встретится с президентом Аль Нахайяном

Секретарь Совбеза РФ (СБ РФ) Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты, где запланирован ряд встреч с высшим руководством страны. В частности, он встретится с президентом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

По сообщению пресс-службы аппарата СБ РФ, секретарь обсудит международную безопасность, а также двустороннее сотрудничество в политической, экономической и военно-технической областях. Отдельно на встрече поднимут тему контактов по линии правоохранительных органов и спецслужб.

Сергей Шойгу подчеркнул, что отношения между двумя странами носят доверительный и партнерский характер и имеют стратегическое значение для обеих сторон. Всего поездка продлится два дня, уточнили в пресс-службе.

Напомним, ранее президент ОАЭ находился в Москве с неформальным визитом. По данным пресс-службы Кремля, российский лидер Владимир Путин встретился с Аль Нахайяном в подмосковной резиденции Ново-Огарево.