МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шойгу прибыл в ОАЭ, где встретится с президентом Аль Нахайяном

Рабочий визит секретаря Совбеза РФ в столицу ОАЭ продлится два дня.
Елизавета Кондрикова 2024-10-28 15:03:36
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Секретарь Совбеза РФ (СБ РФ) Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты, где запланирован ряд встреч с высшим руководством страны. В частности, он встретится с президентом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

По сообщению пресс-службы аппарата СБ РФ, секретарь обсудит международную безопасность, а также двустороннее сотрудничество в политической, экономической и военно-технической областях. Отдельно на встрече поднимут тему контактов по линии правоохранительных органов и спецслужб.

Сергей Шойгу подчеркнул, что отношения между двумя странами носят доверительный и партнерский характер и имеют стратегическое значение для обеих сторон. Всего поездка продлится два дня, уточнили в пресс-службе.

Напомним, ранее президент ОАЭ находился в Москве с неформальным визитом. По данным пресс-службы Кремля, российский лидер Владимир Путин встретился с Аль Нахайяном в подмосковной резиденции Ново-Огарево.

#в стране и мире #Сергей Шойгу #оаэ #рабочая поездка #Совбез РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 