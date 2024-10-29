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Запашный оценил действия работников цирка, где пантера напала на мальчика

Народный артист России считает, что виновные должны понести ответственность за произошедшее по всей строгости закона.
Виктория Бокий 2024-10-29 14:13:57
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Ребенок не должен был контактировать с опасным хищным животным - это угроза жизни для несовершеннолетнего, грубое нарушение техники безопасности. Об этом «Звезде» сказал народный артист России и генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, комментируя новость о нападении пантеры на ребенка в цирке в Ангарске.

По словам Запашного, правоохранительные органы должны провести жесткое расследование произошедшего, так как пострадал ребенок.

«Необходимо выяснить все обстоятельства произошедшего. Виновные должны понести ответственность», - отметил народный артист.

Помимо этого, необходимо провести проверку цирка-шапито и выявить все нарушения.

«Помимо того, что виновные должны быть наказаны по всей строгости закона, есть еще функция отнятия лицензии на деятельность у этого цирка, если будут выявлены нарушения», - сказал гендиректор Большого Московского цирка.

Вечером 28 октября пантера напала на малолетнего ребенка в частном передвижном цирке в Ангарске Иркутской области. Случилось это, когда отец трехлетнего мальчика решил сфотографировать сына с хищным животным. Позже мать ребенка рассказала «Звезде» детали произошедшего, а также упомянула, что мальчику зашивали раны на лице.

#цирк #эдгард запашный #пантера #нападение #наш эксклюзив #Ангарск #шапито
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