Мальчику из Ангарска после нападения пантеры зашивали раны на лице

Мама мальчика, на которого напала пантера в передвижном частном цирке в городе Ангарске в Иркутской области, сказала, что отец не предупреждал об этой поездке.
«Ребенка забрал из садика отец, сказал, что мне его завезет, вот он не говорил то, что они поедут в цирк», - сообщила она в разговоре со «Звездой».
Со слов женщины, отец ребенка позвонил ей уже с информацией о травме. Она приехала в цирк, а после направилась с мальчиком в больницу на машине скорой помощи.
Врачи зашили мальчику раны на лице под наркозом. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей.
Ранее стало известно, что отец решил сфотографировать 3-летнего сына с пантерой, но она набросилась на мальчика. В результате проверки СК возбудил уголовное дело.
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