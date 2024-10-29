Мальчику из Ангарска после нападения пантеры зашивали раны на лице

Мама мальчика, на которого напала пантера в передвижном частном цирке в городе Ангарске в Иркутской области, сказала, что отец не предупреждал об этой поездке.

«Ребенка забрал из садика отец, сказал, что мне его завезет, вот он не говорил то, что они поедут в цирк», - сообщила она в разговоре со «Звездой».

Со слов женщины, отец ребенка позвонил ей уже с информацией о травме. Она приехала в цирк, а после направилась с мальчиком в больницу на машине скорой помощи.

Врачи зашили мальчику раны на лице под наркозом. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей.

Ранее стало известно, что отец решил сфотографировать 3-летнего сына с пантерой, но она набросилась на мальчика. В результате проверки СК возбудил уголовное дело.