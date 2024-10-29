МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Ангарске пантера напала на трехлетнего мальчика

Ребенка госпитализировали в больницу.
Карина Тазетдинова 2024-10-29 07:10:28
© Фото: СК России

Пантера напала на 3-летнего ребенка в частном передвижном цирке в Ангарске в Иркутской области. По данным СК, это произошло 28 октября вечером. Отец решил сфотографировать сына с диким животным, но оно набросилось на мальчика.

«В ходе фотосъемки животное набросилось на ребенка, в результате чего мальчик с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение», - следует из сообщения правоохранителей.

Мальчика госпитализировали с телесными травмами в больницу. Следователи совместно с сотрудниками полиции устанавливают обстоятельства инцидента.

В результате проверки возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности.

 

#цирк #Иркутская область #пантера #СК РФ #Дикое животное #Ангарск #передвижной цирк #частный цирк
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 