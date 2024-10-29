В Ангарске пантера напала на трехлетнего мальчика

Пантера напала на 3-летнего ребенка в частном передвижном цирке в Ангарске в Иркутской области. По данным СК, это произошло 28 октября вечером. Отец решил сфотографировать сына с диким животным, но оно набросилось на мальчика.

«В ходе фотосъемки животное набросилось на ребенка, в результате чего мальчик с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение», - следует из сообщения правоохранителей.

Мальчика госпитализировали с телесными травмами в больницу. Следователи совместно с сотрудниками полиции устанавливают обстоятельства инцидента.

В результате проверки возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности.