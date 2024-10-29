ГД одобрила ужесточение наказания за организацию нелегальной миграции

Сегодня Государственная дума Российской Федерации приняла закон о лишении свободы до 15 лет за организацию незаконной миграции группой лиц или для совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Кроме того, согласно изменениям, предусмотрен штраф в размере до 5 миллионов рублей. В данный момент максимальное наказание за подобные нарушения составляет 7 лет лишения свободы.

Также депутаты одобрили проект о признании отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом. Это позволит судам при вынесении приговоров устанавливать более высокую меру ответственности.

Кроме того, Госдума приняла законы, предусматривающие внесудебную блокировку сайтов с незаконными услугами для иностранцев и полный запрет для посредников участвовать в организации и приеме экзаменов у мигрантов.

Напомним, 8 августа российский президент Владимир Путин подписал закон, который вводит новый правовой режим высылки в отношении нелегальных мигрантов. Он предполагает создание реестра контролируемых лиц, который будет вести МВД.

Сам режим высылки начнет действовать с 1 января следующего года. При этом приказ МВД о порядке информирования вступит в силу 5 февраля.