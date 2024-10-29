«Увидела его в крови»: новые подробности нападения пантеры на мальчика

Мама 3-летнего мальчика, на которого напала пантера в передвижном частном цирке в Ангарске в Иркутской области, сообщила, что у ребенка повреждения на спине, руках и ногах.

«Когда я поднялась и зашла в вагончик, я увидела всего в крови моего ребенка, изодранного. Я такого не ожидала», - поделилась подробностями со «Звездой» мама пострадавшего.

По ее словам, после звонка отца она с работы приехала к цирку. Там ее встретил сотрудник и завел в вагончик, где она увидела израненного сына в крови.

Директор цирка бросился ей в ноги с просьбой о прощении. После мальчика на скорой помощи доставили в больницу, где ему под наркозом наложили швы. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей.

Ранее стало известно, что мама мальчика не знала об этой поездке. Следователи выясняют обстоятельства инцидента, возбуждено уголовное дело.