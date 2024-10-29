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ВС РФ освободили Катериновку, Горняк и Доброволье в ДНР

Населенные пункты были освобождены подразделениями группировок войск «Юг», «Центр» и «Восток».
2024-10-29 12:03:04
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об освобождении населенных пунктов Катериновка, Горняк и Доброволье.

Все три населенных пункта расположены на территории Донецкой Народной Республики. Катериновку взяли под контроль силы подразделений «Южной» группировки войск. Горняк заняли подразделения группировки войск «Центр», а Доброволье - подразделения группировки войск «Восток».

В сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции также сказано, что в течение суток ВС РФ ударили по аэродромам. Кроме того, российские военные били по центру управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, скоплениям живой силы и военной техники в 139 районах.

Также в оборонном ведомстве отчитались о работе сил ПВО. За сутки сбиты три реактивных снаряда, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS, и 98 беспилотников самолетного типа ВСУ.

Накануне Минобороны сообщило об освобождении Цукурино в ДНР. Населенный пункт был взят под контроль подразделениями группировки войск «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #ВСУ #спецоперация #МО РФ #горняк #СВО #Катериновка #Доброволье
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