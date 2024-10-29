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Российские войска поразили центр управления беспилотников Генштаба ВСУ

Также была поражена аэродромная инфраструктура воздушных сил Украины и скопления войск в 139 районах.
2024-10-29 12:06:18
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о поражении центра управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ. 

Кроме этого, российское оборонное ведомство заявило о нанесении огневого поражения объектам украинской аэродромной инфраструктуры. 

Еще ВС РФ поразили скопления живой силы и военной техники неприятеля в 139 районах. 

Также в Минобороны России отметили, что российские войска освободили населенные пункты Катериновка, Горняк и Доброволье, которые находятся на территории Донецкой Народной Республики. 

Ранее сообщалось, что расчет российского «Града» ударил по опорникам ВСУ на правом берегу Днепра.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Генштаб ВСУ #Огневое поражение #Центр беспилотных систем
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