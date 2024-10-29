Российские войска поразили центр управления беспилотников Генштаба ВСУ

Минобороны России сообщает о поражении центра управления беспилотных систем Генерального штаба ВСУ.

Кроме этого, российское оборонное ведомство заявило о нанесении огневого поражения объектам украинской аэродромной инфраструктуры.

Еще ВС РФ поразили скопления живой силы и военной техники неприятеля в 139 районах.

Также в Минобороны России отметили, что российские войска освободили населенные пункты Катериновка, Горняк и Доброволье, которые находятся на территории Донецкой Народной Республики.

Ранее сообщалось, что расчет российского «Града» ударил по опорникам ВСУ на правом берегу Днепра.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.