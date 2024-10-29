Расчет «Града» ударил по опорникам ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет РСЗО «Град» морской пехоты Северного флота группировки войск «Днепр» нанес огневое поражение опорным пунктам противника в островной зоне и на правом берегу Днепра. Об этом сообщает Министерство обороны России и публикует кадры боевой работы артиллеристов в Херсонской области.

Получив координаты, расчет прибыл на место, занял позицию, развернул установку из походного положения в боевое и сделал необходимые вычисления, после чего открыл огонь. Огонь корректировался с помощью беспилотников.

Как уточняет ведомство, расчет нанес огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу Днепра, уничтожив личный состав морской пехоты ВСУ. Отстрелявшись, боевая машина быстро покинула позицию и ушла в тыловой район на перезарядку.

В описании к видео сказано, что артиллеристы в любое время суток выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов и укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра, а также уничтожают ДРГ ВСУ в островной зоне дельты реки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.