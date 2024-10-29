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«Хезболла» избрала нового лидера движения

Шиитское движение планирует продолжать работу, пока не будет достигнута победа.
Карина Тазетдинова 2024-10-29 12:46:30
© Фото: Iranian Presidency, Keystone Press Agency, Global Look Press

Новым лидером «Хезболлы» стал заместитель генерального секретаря шиитского движения Наим Касем, следует из заявления.

«Совет шуры избрал шейха Наима Касема новым генеральным секретарем движения», - сообщил главный руководящий орган «Хезболлы».

В движении отметили, что они продолжат работу для достижения целей. Сопротивление продолжится до тех пор, пока не будет достигнута победа.

Ранее в ЦАХАЛ заявили о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Это произошло в ходе удара Израиля по центральному штабу в Бейруте. В этот момент там якобы находилось командование движения.

После Армия обороны Израиля заявила о ликвидации его преемника - Хашема Сафиеддина. Уточняется, что он погиб при ударе в районе Дахия в Бейруте.

#Израиль #Хезболла #ЦАХАЛ #Хасан Насралла #Хашем Сафиеддин #Наим Касем
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