«Хезболла» избрала нового лидера движения

Новым лидером «Хезболлы» стал заместитель генерального секретаря шиитского движения Наим Касем, следует из заявления.

«Совет шуры избрал шейха Наима Касема новым генеральным секретарем движения», - сообщил главный руководящий орган «Хезболлы».

В движении отметили, что они продолжат работу для достижения целей. Сопротивление продолжится до тех пор, пока не будет достигнута победа.

Ранее в ЦАХАЛ заявили о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Это произошло в ходе удара Израиля по центральному штабу в Бейруте. В этот момент там якобы находилось командование движения.

После Армия обороны Израиля заявила о ликвидации его преемника - Хашема Сафиеддина. Уточняется, что он погиб при ударе в районе Дахия в Бейруте.