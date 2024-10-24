«Польским дипломатам приготовиться»: Захарова ответила на действия Варшавы

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова призвала польских дипломатов готовиться к ответу после решения МИД Польши, что страну должны покинуть десять работников Генерального консульства России в Познани.

«Польским дипломатам приготовиться», - цитирует ТАСС Марию Захарову.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть генконсульство России в Познани 22 октября. Закрытие российского дипведомства привело к международному скандалу. Мария Захарова заявила, что подобными решениями Варшава сама себя загоняет в тупик.

До этого политолог Александр Асафов предположил, что Польша высылает дипломатов России, желая порадовать Соединенные Штаты. По словам специалиста, польские власти считают свою страну 51-м штатом США и делают все возможное, чтобы продвигать антироссийскую повестку.