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«Польским дипломатам приготовиться»: Захарова ответила на действия Варшавы

Ранее МИД Польши предписал покинуть страну десяти дипломатам генконсульства РФ в Познани.
Игнат Далакян 2024-10-24 16:21:48
© Фото: Petrov Sergey/news.ru/Globallookpress

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова призвала польских дипломатов готовиться к ответу после решения МИД Польши, что страну должны покинуть десять работников Генерального консульства России в Познани.

«Польским дипломатам приготовиться», - цитирует ТАСС Марию Захарову.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть генконсульство России в Познани 22 октября. Закрытие российского дипведомства привело к международному скандалу. Мария Захарова заявила, что подобными решениями Варшава сама себя загоняет в тупик.

До этого политолог Александр Асафов предположил, что Польша высылает дипломатов России, желая порадовать Соединенные Штаты. По словам специалиста, польские власти считают свою страну 51-м штатом США и делают все возможное, чтобы продвигать антироссийскую повестку.

#в стране и мире #Мария Захарова #МИД РФ #Познань #высылка #генконсульство
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