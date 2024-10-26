Sky News: Иран не будет отвечать на удары Израиля

Телеканал Sky News Arabia сообщил, что Иран заявил Израилю, что не будет реагировать на удары с территории Израиля.

Как утверждается, информация Израилю поступила через «третью страну». Других подробностей не приводится.

Ранее Израиль заявил о нанесении точечных ударов по военным объектам в Иране. Эта атака является ответом на иранский обстрел 1 октября 2024 года. Израильскими военнослужащими были атакованы более десятка военных объектов, включая заводы по производству ракет и БПЛА, сообщил 12-й израильский телеканал. Более 100 самолетов ЦАХАЛ, как утверждалось, были задействованы в атаке, однако Иран информацию опроверг. Иранское правительство выражало намерение ответить Израилю на ракетные удары.