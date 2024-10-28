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Небензя заявил, что США и Израиль нарушают международное право

США и их союзники сознательно спровоцировали новый виток эскалации, отметил российский постпред.
Владимир Рубанов 2024-10-28 23:19:18
© Фото: Постпредство России при ООН

Атака Израиля на Иран была организована при содействии США, заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя. По его словам, Вашингтон предоставил разведданные для этого удара.

Эта военная акция противоречит нормам международного права и усугубляет напряженность в регионе, подчеркнул Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН.

Постпред России отметил, что ситуация на Ближнем Востоке находится на грани войны. В то же время США и их союзники сознательно спровоцировали новый виток эскалации, заявляя, что Израиль якобы имеет право на военный ответ.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля в ходе операции 26 октября якобы ликвидировали все стратегические оборонные возможности Ирана.

Израиль и Иран обменялись ударами после убийства главы политбюро ХАМАС Хасана Насраллы в Тегеране, которое было совершено 31 июля.

1 октября Тегеран атаковал еврейское государство сотнями ракет. Израиль ответил массированным ударом по военным целям в Иране.

#ООН #Ближний Восток #Израиль #Иран #Совбез ООН #василий небензя
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