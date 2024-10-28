Радио ЦАХАЛ: уничтожены все батареи ракет большой дальности Ирана

Военно-воздушные силы Израиля в ходе операции 26 октября ликвидировали все стратегические оборонные возможности Ирана. Об этом сообщило израильское военное радио «Галей ЦАХАЛ», ссылаясь на информацию от источников в сфере национальной безопасности.

В результате атаки были уничтожены батареи противовоздушной обороны с ракетами дальнего радиуса действия. Радиостанция сообщает, что Иран располагал двумя такими системами: российской С-300 и усовершенствованной системой собственного производства.

Кроме того, уничтожены радары дальнего обнаружения, говорится в сообщении. Фактически у Ирана остались только системы ближнего радиуса действия, произведенные в стране.

Иран на ближайшие два-три года потерял возможность использовать стратегические ракеты класса «земля-воздух», утверждает «Галей ЦАХАЛ». Это связано с тем, что Тегерану якобы сложно приобрести новые системы ПВО, а построить свои удастся нескоро.

В ходе налета были подорваны возможности производства новых реактивных снарядов, а существующий арсенал остался вне зоны досягаемости ударов Израиля, утверждает радиостанция.

Атака не затронула иранский арсенал баллистических ракет дальнего радиуса действия, говорится в сообщении. Предполагается, что у Ирана есть больше двух тысяч таких ракет.

Военное радио опровергло информацию о том, что производство беспилотных летательных аппаратов в Иране понесло значительный ущерб.

В субботу, 26 октября, Армия обороны Израиля сообщила, что ВВС страны нанесли удар по Ирану в ответ на «месяцы непрерывных атак иранского режима». 1 октября Иран атаковал территорию еврейского государства сотнями ракет в ответ на убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.