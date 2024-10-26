В ЦИК Грузии признали парламентские выборы состоявшимися

Глава Центрального избирательного комитета Грузии Георгий Каландаришвили признал состоявшимися прошедшие в стране парламентские выборы.

«Сегодня мы применили в таком большом масштабе электронные аппараты, и к концу дня мы смело можем сказать, что выборы состоялись, этот этап модернизации прошел успешно», - цитирует ТАСС главу ЦИК Грузии.

Он также отметил, что парламентские выборы в стране прошли в мирной и спокойной обстановке.

В свою очередь, исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе заявил на брифинге, что по предварительным данным получит в парламенте 90-91 мандат.

«Я должен сказать вам искренне, что мы немного большего ожидали. Это естественно«», - отметил политик.

У партии «Грузинская мечта» в парламенте нынешнего созыва 84 депутата.

Напомним, 26 октября прошли выборы в парламент Грузии. В них приняли участие 18 политических партий, включая правящую, которая находится у власти уже 12 лет.