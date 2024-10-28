AP: в США началось расследование в изоляторе, где содержится P. Diddy

В США в понедельник 28 октября начали «межведомственное» расследование в следственном изоляторе, где содержится скандально известный рэпер и продюсер P. Diddy, также известный как Шон Комбс. Расследование обусловлено «разгулом насилия», сообщает агентство Associated Press.

«Тюрьма подверглась все более пристальному вниманию из-за плохих условий содержания, разгула насилия и многочисленных смертей», - говорится в материале.

В результате расследование планируется добиться обеспечения в тюрьме «безопасной среды как для сотрудников, так и заключенных», виновные будут привлечены к ответственности. Подробности операции неизвестны, сотрудники изолятора отказались сообщить детали, уточнило агентство.

Напомним, P. Diddy заключили под стражу в рамках расследуемого дела о насилии и торговле людьми 17 сентября этого года, ранее против него подавались иски о сексуальном насилии. В МИД России назвали скандал вокруг рэпера «чудовищным» и указали на целую систему.