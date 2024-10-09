Официальный представитель российского МИД Мария Захарова дала комментарий по поводу скандала вокруг американского рэпера и продюсера Шона Комбса, известного как P. Diddy. Она уверена, что все правонарушения с его стороны говорят о целой системе

Он, его друзья и множество других людей из индустрии шоу-бизнеса замешаны в выстроенной десятилетиями системе привлечения людей в сексуальную торговлю (Sex trafficking), сексуальное насилие над людьми, в центре чего оказалось насилие над детьми и педофилия. Все это, по словам Захаровой, говорит о системном характере криминальной жизни звезд в США.

«Чудовищный скандал, <...>, речь идет об американских певцах, исполнителях песен, продюсерах, продюсерских компаниях. В центре стоит фигура P. Diddy, всех его друзей. Речь идет о сотнях представителей Голливуда, которые были замешаны не просто в недостойном поведении, не просто в нарушении закона в виде нелегального хранения оружия или нелегального употребления наркотических средств, не просто в неприличном поведении и в противоречии собственным же идеалам, которые они пропагандировали», - рассказала Захарова в интервью RT.

К преступлениям, связанным с насилием и педофилией, продолжила Захарова, систематически причастны политики и представители американского шоу-бизнеса, а сама система содержит мафиозно-клановую структуру.

Российский дипломат призвала Соединенные Штаты заняться проблемами своей внутренней повестки и наведением порядка в стране, вместо того, чтобы бороться с журналистами.

Американского рэпера P. Diddy обвиняют в торговле людьми в сексуальных целях и в вовлечении в занятие проституцией. Также против него подавались иски о сексуальном насилии.

Помимо этого музыканта, в текущем году в сексуальном насилии обвиняли фокусника Дэвида Копперфильда. Речь шла о неподобающем поведении и домогательстве 16 женщин.