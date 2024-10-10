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Экс-рэпер заявил, что P. Diddy пытался «замести следы»

В обмен на неразглашение данных и сокрытие компрометирующей о себе информации рэпер P. Diddy подкупил некоторых артистов.
Дарина Криц 2024-10-10 03:38:31
© Фото: IMAGO Henry McGee Globallookpress

Бывший рэпер Марка Карри заявил, что продюсер и исполнитель P. Diddy, известный как Шон Комбс, пытался подкупить некоторых музыкантов своего лейбла. По словам Карри, так тот хотел скрыть компрометирующую информацию о себе.

Поясняя, он сообщил, что скандально известный артист восстановил права артистов на музыкальные работы, являясь владельцем большей части.

«Пытался быстро замести следы - не вышло», - цитирует Life американского рэпера Карри, беседовавшего с британским изданием.

Экс-рэпер Карри уверен, что P. Diddy так поступил примерно за месяц до того, как его бывшая подруга подала иск.

Исполнителя и продюсера Шона Комбса (P. Diddy) заключили под стражу в рамках расследуемого дела о насилии и торговле людьми и предъявили обвинение. Сутками ранее российский МИД прокомментировал инцидент с рэпером.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что фигура рэпера стоит в центе скандала, в котором также замешаны сотни представителей Голливуда, уличенных не просто в недостойном поведении и нарушении закона о нелегальном хранении оружия или употребления наркотических средств, но и в сексуальном насилии над людьми и детьми.

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