Политолог: Польша высылает дипломатов РФ, желая порадовать США

Власти Польши, заявляя о высылке сотрудников российского генконсульства в Познани, использовали в качестве повода попытку поджога фабрики во Вроцлаве. При этом нет никаких доказательств, что Россия причастна к этому преступлению. Тем не менее для Польши это лишь удобная причина для разрушения отношений с РФ - они могли бы назвать любую другую причину. Об этом «Звезде» заявил член общественной палаты Российской Федерации, политолог Александр Асафов.

«У нынешней ситуации есть повод, и этот повод - поджоги во Вроцлаве. Исполнителя считают российским диверсантом. Безусловно, это не причина, а повод. Был бы любой другой повод, действия были такими же, но совершенно очевидно, что Польша находится в поиске тем для проявления выраженных антироссийских действий. В том числе и связанных с разрушением дипотношений, закрытием консульства и высылкой посла», - заявил Асафов.

По словам политолога, Польша считает себя 51-м штатом США с точки зрения ведения внешней политики. Поэтому Варшава действует с оглядкой на Вашингтон, иногда даже более агрессивно, чем сами американцы. Это приводит к необдуманным решениям, таким как решение о высылке дипломатов РФ.

«Польша пытается сохранить за собой статус главного русофоба Европы, который сопротивляется и дает России отпор по всем направлениям. Они считают, что это соответствует американским ожиданиям от лояльных стран Восточной Европы», - заявил политолог.

Напомним, что в феврале этого года 51-летний гражданин Украины был задержан по подозрению в подготовке поджога Вроцлавской лакокрасочной фабрики. В польском МИД заявил, что задержанный якобы работал по заданию Кремля.

В октябре пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский заявил, что сотрудники генконсульства России в Познани должны покинуть страну до начала ноября. Дипперсонал будет признан нежелательным для нахождения в Польше. Решение в польском МИД объяснили «попытками диверсии» со стороны России.