МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Политолог: Польша высылает дипломатов РФ, желая порадовать США

По словам эксперта, власти Польши считают свою страну 51-м штатом США и делают все возможное, чтобы продвигать антироссийскую повестку.
Алексей Курильченко 2024-10-23 17:40:41
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Власти Польши, заявляя о высылке сотрудников российского генконсульства в Познани, использовали в качестве повода попытку поджога фабрики во Вроцлаве. При этом нет никаких доказательств, что Россия причастна к этому преступлению. Тем не менее для Польши это лишь удобная причина для разрушения отношений с РФ - они могли бы назвать любую другую причину. Об этом «Звезде» заявил член общественной палаты Российской Федерации, политолог Александр Асафов.

«У нынешней ситуации есть повод, и этот повод - поджоги во Вроцлаве. Исполнителя считают российским диверсантом. Безусловно, это не причина, а повод. Был бы любой другой повод, действия были такими же, но совершенно очевидно, что Польша находится в поиске тем для проявления выраженных антироссийских действий. В том числе и связанных с разрушением дипотношений, закрытием консульства и высылкой посла», - заявил Асафов.

По словам политолога, Польша считает себя 51-м штатом США с точки зрения ведения внешней политики. Поэтому Варшава действует с оглядкой на Вашингтон, иногда даже более агрессивно, чем сами американцы. Это приводит к необдуманным решениям, таким как решение о высылке дипломатов РФ.

«Польша пытается сохранить за собой статус главного русофоба Европы, который сопротивляется и дает России отпор по всем направлениям. Они считают, что это соответствует американским ожиданиям от лояльных стран Восточной Европы», - заявил политолог.

Напомним, что в феврале этого года 51-летний гражданин Украины был задержан по подозрению в подготовке поджога Вроцлавской лакокрасочной фабрики. В польском МИД заявил, что задержанный якобы работал по заданию Кремля.

В октябре пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский заявил, что сотрудники генконсульства России в Познани должны покинуть страну до начала ноября. Дипперсонал будет признан нежелательным для нахождения в Польше. Решение в польском МИД объяснили «попытками диверсии» со стороны России.

#Польша #МИД РФ #Дипломаты #высылка дипломатов #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 