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В России началась шестидневная рабочая неделя

Суббота, 2 ноября, будет рабочим, но сокращенным днем.
Ирина Егорова 2024-10-28 01:41:16
© Фото: Thomas Imo Photothek Media Lab Globallookpress

С понедельника начинается шестидневная рабочая неделя. В связи с празднованием Дня народного единства россияне будут работать с 28 октября по 2 ноября включительно. Но суббота будет сокращенным днем. Это следует из производственного календаря, утвержденного правительством РФ.

После рабочей шестидневки россияне отдохнут два дня из-за празднования Дня народного единства. Следующая рабочая неделя будет короткой, так как понедельник, 4 ноября, будет выходным днем.

Напомним, согласно статье 153 Трудового кодекса РФ, работа в выходной или праздничный день должна оплачиваться не менее чем в двойном размере.

Ранее министр труда Котяков не поддержал введение шестидневной рабочей недели, отметив, что российское трудовое законодательство позволяет гибко формировать рабочий график при согласовании между работодателями и сотрудниками.

 

#в стране и мире #День народного единства #работа #график #неделя #выходной
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