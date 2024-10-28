В России началась шестидневная рабочая неделя

С понедельника начинается шестидневная рабочая неделя. В связи с празднованием Дня народного единства россияне будут работать с 28 октября по 2 ноября включительно. Но суббота будет сокращенным днем. Это следует из производственного календаря, утвержденного правительством РФ.

После рабочей шестидневки россияне отдохнут два дня из-за празднования Дня народного единства. Следующая рабочая неделя будет короткой, так как понедельник, 4 ноября, будет выходным днем.

Напомним, согласно статье 153 Трудового кодекса РФ, работа в выходной или праздничный день должна оплачиваться не менее чем в двойном размере.

Ранее министр труда Котяков не поддержал введение шестидневной рабочей недели, отметив, что российское трудовое законодательство позволяет гибко формировать рабочий график при согласовании между работодателями и сотрудниками.