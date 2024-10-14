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Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе в начале ноября

Короткая рабочая неделя связана с празднованием Дня народного единства, который выпадает на понедельник 4 ноября.
Елизавета Кондрикова 2024-10-14 04:29:33
© Фото: Belkin Alexey news.ru Globallookpress

В начале ноября россиян ждет короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства, она продлится с 5 по 8 ноября. В этом году праздник выпадает на понедельник 4 ноября.

«В ноябре будет два выходных в связи с празднованием Дня народного единства — 3 и 4 ноября 2024 года», - говорится на сайте Госдумы РФ.

При этом рабочая неделя перед этим станет шестидневной. Россияне будут работать с 28 октября по 2 ноября, но субботний день будет рабочим сокращенным.

Напомним, согласно статье 153 Трудового кодекса РФ, работа в выходной или праздничный день должна оплачиваться не менее чем в двойном размере.

#Россия #праздник #День народного единства #рабочая неделя #короткая неделя
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