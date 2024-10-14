Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе в начале ноября

В начале ноября россиян ждет короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства, она продлится с 5 по 8 ноября. В этом году праздник выпадает на понедельник 4 ноября.

«В ноябре будет два выходных в связи с празднованием Дня народного единства — 3 и 4 ноября 2024 года», - говорится на сайте Госдумы РФ.

При этом рабочая неделя перед этим станет шестидневной. Россияне будут работать с 28 октября по 2 ноября, но субботний день будет рабочим сокращенным.

Напомним, согласно статье 153 Трудового кодекса РФ, работа в выходной или праздничный день должна оплачиваться не менее чем в двойном размере.