Министр труда Котяков рассказал, введут ли в России шестидневку

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал о перспективах введения в стране шестидневной рабочей недели.

По его информации, такой необходимости сейчас нет, поскольку нынешний уровень безработицы рекордно низкий. Об этом министр рассказал РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.

«Нет. Действующее трудовое законодательство достаточно гибкое. Оно позволяет сегодня работнику и работодателю формировать удобный график работы», - ответил Котяков на соответствующий вопрос агентства.

Он добавил, что обе стороны - и работник, и работодатель - понимают, что труд сверх нормы или в выходной день дополнительно оплачивается.

Годом ранее 16 июня сообщалось, что министр труда Котяков также не поддержал введение шестидневной рабочей недели, отметив, что российское трудовое законодательство позволяет гибко формировать рабочий график при согласовании между работодателями и сотрудниками.

Во время ПМЭФ-2023 он отметил, что стороны могут сочетать дистанционную работу с традиционными трудовыми отношениями или индивидуально регулировать рабочее время «с соответствующей оплатой».