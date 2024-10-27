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Над Россией перехвачен 51 украинский беспилотник за ночь

Большая часть вражеских беспилотников сбиты над территорией Тамбовской области.
2024-10-27 08:29:54
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны в ночь с 26 на 27 октября предотвратили очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку на территории РФ с помощью беспилотников. Всего уничтожен и перехвачен 51 БПЛА. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Над территорией Тамбовской области перехвачено 18 беспилотных летательных аппаратов. Над Белгородской областью сбито 16 БПЛА. В Брянской, Липецкой и Орловской областями сбито по четыре беспилотника.

Три аппарата уничтожены над Воронежской областью, один - над Курской областью. Еще один БПЛП сбит над Азовским морем.

Ранее, вечером 26 октября, Минобороны сообщило об уничтожении 13 украинских беспилотников в четырех регионах РФ. Спустя несколько часов стало известно об уничтожении еще 17 аппаратов.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#армия #Минобороны РФ #пво #бпла #беспилотники
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