Над Россией перехвачен 51 украинский беспилотник за ночь

Российские средства противовоздушной обороны в ночь с 26 на 27 октября предотвратили очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку на территории РФ с помощью беспилотников. Всего уничтожен и перехвачен 51 БПЛА. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Над территорией Тамбовской области перехвачено 18 беспилотных летательных аппаратов. Над Белгородской областью сбито 16 БПЛА. В Брянской, Липецкой и Орловской областями сбито по четыре беспилотника.

Три аппарата уничтожены над Воронежской областью, один - над Курской областью. Еще один БПЛП сбит над Азовским морем.

Ранее, вечером 26 октября, Минобороны сообщило об уничтожении 13 украинских беспилотников в четырех регионах РФ. Спустя несколько часов стало известно об уничтожении еще 17 аппаратов.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов