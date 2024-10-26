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МО сообщило о попытке 13 беспилотников ВСУ атаковать территорию РФ

Всего за два часа с 20:00 до 22:00 удалось уничтожить 13 беспилотников ВСУ в Белгородской, Липецкой, Брянской и Орловской областях.
Анастасия Бобылева 2024-10-26 23:37:25
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО с 20:00 по 22:00 сбили 13 украинских беспилотников, пытающихся атаковать российские территории. Об этом оборонное ведомство написало в своем телеграм-канале.

«По четыре БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Липецкой и Орловской областей и один БПЛА сбит над территорией Брянской области», - уточняется в сообщении.

В течение сегодняшнего дня украинские боевики многократно предпринимали попытки совершить террористическую атаку на территории РФ. Так, утром наши средства ПВО уничтожили 17 беспилотников ВСУ, из них восемь - в небе над Брянской областью, четыре - над Белгородской, три - над Курской и еще два - над Орловской.

#в стране и мире #бпла #ВСУ #атака
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