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МО РФ сообщило об уничтожении еще 17 беспилотников ночью 26 октября

МО РФ сообщило о ликвидации 17 беспилотников над Воронежской, Брянской, Липецкой и Белгородской областями.
2024-10-27 00:42:12
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Поздно вечером в субботу, 26 октября, российские войска сбили еще 17 БПЛА. Силы противовоздушной обороны не допустили совершение украинскими вооруженными силами атаки при помощи беспилотников самолетного типа.

«26 октября с 22:00 до 23:20 по московскому времени пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - заявили в Минобороны РФ.

В частности, восемь летательных аппаратов уничтожили над Воронежской областью, еще пять БПЛА - над Брянской областью, три беспилотника - над Липецкой областью и еще один объект сбит над территорией Белгородской области.

Тем же вечером с 20:00 по 22:00 средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников, пытающихся ударить по объектам на российской территории. Летательные аппараты уничтожены над Белгородской, Липецкой и Орловской, а также Брянской областями.

Утром того же дня российские военнослужащие сбили 17 украинских беспилотников.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #бпла #МО РФ #Беспилотники ВСУ #сбили БПЛА
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