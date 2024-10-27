МО РФ сообщило об уничтожении еще 17 беспилотников ночью 26 октября

Поздно вечером в субботу, 26 октября, российские войска сбили еще 17 БПЛА. Силы противовоздушной обороны не допустили совершение украинскими вооруженными силами атаки при помощи беспилотников самолетного типа.

«26 октября с 22:00 до 23:20 по московскому времени пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - заявили в Минобороны РФ.

В частности, восемь летательных аппаратов уничтожили над Воронежской областью, еще пять БПЛА - над Брянской областью, три беспилотника - над Липецкой областью и еще один объект сбит над территорией Белгородской области.

Тем же вечером с 20:00 по 22:00 средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников, пытающихся ударить по объектам на российской территории. Летательные аппараты уничтожены над Белгородской, Липецкой и Орловской, а также Брянской областями.

Утром того же дня российские военнослужащие сбили 17 украинских беспилотников.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.