Минимум один человек погиб в результате удара ЦАХАЛ по школе в Газе

В результате удара израильских ВВС по школе «Салах ад-Дин» в секторе Газа погиб один человек. Об этом пишет телеканал Al Jazeera.

Уточняется, что в школе находились беженцы. Несколько человек были ранены при атаке ЦАХАЛ. Также известно о продолжающихся артиллерийских обстрелах лагерей беженцев Нусейрат и Эль-Бурейдж.

Ранее Израиль ударил по объектам «Хезболлы» на юге Бейрута. В ответ на это ливанские беспилотники атаковали военную базу ЦАХАЛ около Хайфы, а также обстреляли ракетами полевые лагеря израильских войск в районе поселений Хацор-ха-Глилит и Эйлит.