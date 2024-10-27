МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минимум один человек погиб в результате удара ЦАХАЛ по школе в Газе

В школе, которую атаковал Израиль, находились беженцы.
Анастасия Бобылева 2024-10-27 03:51:47
© Фото: Omar Ashtawy Keystone Press Agency Globallookpress

В результате удара израильских ВВС по школе «Салах ад-Дин» в секторе Газа погиб один человек. Об этом пишет телеканал Al Jazeera.

Уточняется, что в школе находились беженцы. Несколько человек были ранены при атаке ЦАХАЛ. Также известно о продолжающихся артиллерийских обстрелах лагерей беженцев Нусейрат и Эль-Бурейдж.

Ранее Израиль ударил по объектам «Хезболлы» на юге Бейрута. В ответ на это ливанские беспилотники атаковали военную базу ЦАХАЛ около Хайфы, а также обстреляли ракетами полевые лагеря израильских войск в районе поселений Хацор-ха-Глилит и Эйлит.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 