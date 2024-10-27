Объекты «Хезболлы» на юге Бейрута попали под обстрелы ЦАХАЛ

Израильские военно-воздушные силы подвергли обстрелам объекты шиитской военизированной группировки «Хезболла». Уточняется, что по южной части ливанской столицы нанесено не менее пяти авиаударов.

По информации ТАСС, по меньшей мере два района на юге Бейрута попали под обстрел израильтян. Там расположены объекты шиитской организации.

Источник агентства в ливанской службе гражданской обороны отметил, что за 20-минутный период Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла около пяти авиаударов.

«Налет начался с ударов по предместью Эль-Хадас. Взрывы слышны также в лагере беженцев Бурдж-эль-Баражна, расположенном на шоссе, ведущем в международный аэропорт Бейрута», - рассказал собеседник агентства.

Несколькими днями ранее израильская армия сообщила, что за месяц атаковала более 3,2 тысячи целей «Хезболлы». В это количество включено порядка 350 складов оружия.