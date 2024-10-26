«Между войной и миром»: как в Грузии проходят парламентские выборы

В Грузии 26 октября начались парламентские выборы. С самого утра высокая явка, у участков выстраивается очередь. МВД контролирует обстановку. Меры безопасности усилили по всему Тбилиси. У парламента - дополнительные машины полиции.

Спустя пару часов после открытия участков, начались первые потасовки. В Зугдиди началась драка из-за приезда председателя организации «Национальное движение единство». Ей не понравилась работа наблюдателей, которые якобы вмешивались в избирательный процесс.

Участки, а их больше трех тысяч, открылись в Грузии и за рубежом в 8 утра по местному времени. В выборах участвуют 18 партий. Чтобы занять место в парламенте нужно набрать больше 5% голосов. Основная борьба разворачивается между правящей «Грузинской мечтой» и оппозиционными партиями, которые готовы создать коалицию в поддержку прозападного президента Саломе Зурабишвили.

«"Грузинская мечта" предлагает стабильность, мир и процветание. "Грузинская мечта" предлагает семейные ценности и уважение к религии. Другая сторона предлагает противоположное - войну, открыть второй фронт, не чтят семейные традиции. Хотят провести гей-парад*», - заявил международный председатель партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия.

«Грузинская мечта» у власти последние 12 лет. Основатель - бизнесмен Бидзина Иванишвили. Партия потеснила на парламентских выборах в 2012 году «Единое национальное движение» Саакашвили. На Западе «Грузинскую мечту» обвиняют в пророссийской политике. Правящая партия приняла закон об иноагентах и запрете ЛГБТ-пропаганды*, а также отказалась вводить санкции против России.

После этого в ЕС заявили: процесс евроинтеграции Грузии приостановлен из-за «антидемократических действий нынешнего правительства», которые противоречат европейским ценностям. На этом фоне США и ЕС лишили Грузию лишили обещанных многомиллионных пакетов помощи.

«Это референдум между войной и миром, референдум между аморальными и традиционными ценностями, между темным прошлым и светлым будущим страны», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

На выборах уже проголосовали президент, премьер и спикер парламента Грузии. Избирательные участки открыты до 8 вечера. Потом начнется подсчет голосов.

«Грузии нужна сейчас стабильность. Спокойно пройти эти выборы. Процветание, стабильность, мир. Вот, что нужно Грузии», - рассказал один из избирателей.

Власти Грузии не исключают массовые протесты между сторонниками правящей партии и оппозицией. За несколько дней до выборов силовики закупили водометы и обновили оружие. Правительство заявило, в случае беспорядков будут использовать все средства для подавления.

*ЛГБТ - движение запрещено в РФ и признано экстремистским