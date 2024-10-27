В Забайкалье четверо заключенных сбежали из исправительного центра №1 города Нерчинска. По сообщению из телеграм-канала «Осторожно, новости», осужденные должны были явиться на принудительные работы, но их не оказалось.

На данный момент обстоятельства побега выясняются, беглецы объявлены в розыск.

Вскоре двое пропавших осужденных исправительного центра в Нерчинске были найдены и задержаны в Чите и Амурской области.

Напомним, что 25 октября в Липецке из ИК №2 сбежали шестеро заключенных. Пятерых уже поймали, сейчас полиция ищет последнего. Возбуждено уголовное дело по факту побега.