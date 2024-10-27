МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Забайкалье четверо заключенных сбежали из исправительного центра

Это второй побег заключенных в России за неделю. Объявлен розыск сбежавших.
Таисия Кваша 2024-10-27 17:32:35
© Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Забайкалье четверо заключенных сбежали из исправительного центра №1 города Нерчинска. По сообщению из телеграм-канала «Осторожно, новости», осужденные должны были явиться на принудительные работы, но их не оказалось.

На данный момент обстоятельства побега выясняются, беглецы объявлены в розыск.

Вскоре двое пропавших осужденных исправительного центра в Нерчинске были найдены и задержаны в Чите и Амурской области.

Напомним, что 25 октября в Липецке из ИК №2 сбежали шестеро заключенных. Пятерых уже поймали, сейчас полиция ищет последнего. Возбуждено уголовное дело по факту побега.

#в стране и мире #Заключенные #Забайкалье #исправительная колония #побег
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 